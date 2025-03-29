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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس ملوى يتابع حملة إزالة إشغالات شارع مصطفى كامل

استجابةللمواطنين
استجابةللمواطنين رئيس ملوى يزيل اشغالات شارع مصطفى كامل
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كلف المهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، مسئول قسم الاشغالات والجهات المعنية، بعمل حملة لإزالة الاشغالات لعودة الانضباط والسيولة المرورية بشارع مصطفى كامل بحى شمال٢، وذلك استجابة سريعة لشكاوى المواطنين والذين يشكون من عدم وجود سيولة مرورية لتكدس الشارع بالباعة الجائلين.

حيث تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وأسفرت عن تحرير ١٩ محضر تنوع مابين، محاضر اشغال طريق، محاضر بائع متجول، وادارة منشأة بدون ترخيص، محاضر نظافة، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .

وأكد " رئيس المدينة " أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها للاستجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

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ازالة الاشغالات استجابة لشكاوي المواطنين مصطفى كامل المنيا ملوي