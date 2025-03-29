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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد حجازي يرد على حسام حسن بقميص منتخب مصر

صورة تى شيرت احمد
صورة تى شيرت احمد حجازي
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انتقد اللاعب أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن فرص انضمامه للمعسكرات المقبلة للفراعنة.

حسام حسن كان قد صرح  بأن احتمالية انضمام حجازي للمنتخب في الفترة المقبلة لا تتجاوز 1%، وذلك خلال برنامج رامز ايلون مصر رغم إشادته بإمكانات اللاعب وخبراته.

 

وفي رد فعل مباشر على تلك التصريحات، نشر حجازي عبر حسابه على "إنستجرام" رسالة قال فيها: "أقسم بالله لو معاك 0%"، وأرفقها بصورة لقميصه مع منتخب مصر.

هذا الرد من حجازي أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله مع المنتخب، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول العلاقة بينه وبين الجهاز الفني للفراعنة.

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