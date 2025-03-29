تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما دار بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبين بعض المرضى خلال زيارته لعدد من مستشفيات المنيا.

ماذا حدث بين وزير الصحة والمرضى في مستشفيات المنيا؟

وتداول النشطاء حوارا بين الوزير واحد المرضى جاء فيه:" مريض غسيل كلى لوزير الصحة خلال زيارته لمستشفى العدوة بالمنيا: عاوزين المعاملة تكون أحسن مش زي تلاميذ الإبتدائي.. والوزير: لأ ممكن ثانوي".. المفروض نشكر الدولة الأول ونقول عايزين ايه.. انتم صعايدة تعرفوا الأصول".

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد أجرى عددًا من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية اليوم السبت بمحافظة المنيا، حيث حرص الوزير على التحدث لعدد كبير من المرضى في كافة المنشآت، واتخذ على إثرها عددًا من القرارات الهامة التي تنعكس إيجابًا على مصلحة المرضى المترددين عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير أجرى حوارًا مطولًا مع عددًا من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى العدوة المركزي، وذلك عقب تفقده للمبنيين القديم والجديد للمستشفى وتحدثه لعدد كبير من المرضى المترددين على المستشفى لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم خاصة بعد تطوير المنشأة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة والأجهزة الحديثة التي تم ضمها للمستشفى خلال الآونه الأخيرة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير خلال حديثه مع مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى والاستماع إلى شكواهم التي تمحورت حول طول مدة الانتظار قبل وقت الجلسة فضلًا عن وجود عجز في أعداد الفرق التمريضية في قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وفي هذا الشأن وجه الوزير فورًا بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصًا على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير خلال تفقده مشروعي انشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الاسرة بالشيخ زياد، وجه بسرعة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزار، والمساحات الخضراء بالمستشفى، حتى يتم التسليم في الموعد المحدد قبل منتصف العام الجاري.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته وحدة صحة مغاغة ووحدة إسعاف مغاغة، ومستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب اسرة الشيخ زياد، ومستشفى بني مزار، ومستشفى سمالوط العام.

وأكد "عبدالغفار" أن الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الدكتور خالد عبدالغفار على مختلف المنشآت الصحة بمحافظات الجمهورية، تستهدف الإطمئنان على سير العمل بجودة وكفاءة على أرض الواقع، والتأكد من توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة لهم والارتقاء بصحتهم العامة، فضلًا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.

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