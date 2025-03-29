تشكيل روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلن المخضرم كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليتشي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق روما، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليتشي بملعب فيا ديل ماري، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أرتم دوبياك تشكيل روما أمام ليتشي، في ظل غياب الأرجنتيني باولو ديبالا للإصابة، بجانب السعودي سعود عبد الحميد.

يحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السادس عشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل روما ضد ليتشي

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني - ماتس هوملز - نديكان

خط الوسط: سالماكرز - كونيه - كريستانتي - أنخلينو

وفي الهجوم: سولي - أرتم دوبياك - بيليجريني.