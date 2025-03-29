وفاة شاب سقط في بئر مياه بأرض زراعية في الفيوم

لقى شاب مصرعه غرقا إثر سقوطه فى بئر مياه أثناء عمله داخل أرض زراعية بقرية والي ميزار بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بسقوط مزارع داخل بئر مياه داخل ارض زراعية يعمل بها بقرية والي ميزار بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم إنتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات أن الجثة لشاب يدعى" عمر أحمد عبد الحميد" 19 سنه مقيم بقرية والي ميزار، وأثناء تواجده بالحقل وقيامه بري الأرض اختل توازنه وسقطه في بئر علي عمق 4 امتار الري، ولم يستطيع الخروج منها ليلقي مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه لدفنه في مقابر اسرته وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.