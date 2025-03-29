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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قبل قليل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال النجار في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل واستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعيد على سيادتكم وعلى وطننا الغالي مصر وشعبنا العريق الأعياد والمناسبات السعيدة أيامًا عديدة وأزمنة مديدة بكل خير وسلام وأن يحفظ لمصرنا الغالية دائمًا وأبدًا أمنها واستقرارها."

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي عيد الفطر المبارك السيسي