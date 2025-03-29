كارني: ترامب "احترم سيادة كندا" بعد أول اتصال هاتفي بيننا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احترم سيادة كندا.

وبدا أن نبرة الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة قد خفت يوم الجمعة بعد أن أجرى رئيس الوزراء كارني والرئيس الأمريكي ترامب أول محادثة لهما على الإطلاق، حيث اتفق الزعيمان على إجراء مفاوضات شاملة بعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

وأعرب كارني وترامب عن تفاؤلهما بشأن العلاقة بين البلدين عقب المكالمة، التي جاءت بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والمقرر أن تؤثر على قطاع السيارات في البلاد الأسبوع المقبل على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء صرح بأن كارني حذر ترامب من أن كندا سترد برسوم جمركية مماثلة على الولايات المتحدة.

وقال كارني للصحفيين في فعالية انتخابية في مونتريال: "كانت روح المكالمة ودية وركزت على إحراز التقدم واحترم الرئيس سيادة كندا اليوم، سواء في تصريحاته الخاصة أو العامة".

وأشار ترامب يوم الجمعة مرارًا وتكرارًا إلى كارني باعتباره "رئيس الوزراء" بعد المكالمة - وهو تغيير ملحوظ عن إشارته المتكررة إلى رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو باعتباره "حاكم" ولاية أمريكية افتراضية رقم 51.

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، صرّح ترامب بأنه سينفذ "بشكل قاطع" تهديده بفرض "رسوم جمركية واسعة النطاق" إذا اتخذت كندا إجراءات ضد الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، خفف ترامب من حدة لهجته تجاه كندا، التي سبق أن اتهمها بتمزيق الولايات المتحدة و"الغش" في التجارة، لكنه رفض التصريح بذلك مجددًا.