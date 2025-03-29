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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنوك تعود للعمل الخميس المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

البنوك تعود للعمل
البنوك تعود للعمل الخميس المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
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أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في مصر ستستأنف نشاطها يوم الخميس 3 أبريل 2025، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح البنك المركزي أن إجازة البنوك تبدأ من الأحد 30 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، بمناسبة حلول عيد الفطر.

ومع ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين 31 مارس 2025، تم تمديد العطلة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، لتعود البنوك للعمل صباح الخميس.

يأتي القرار في إطار حرص البنك المركزي على تنظيم العمل المصرفي خلال العطلات الرسمية، مع التأكيد على استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي وخدمات المعاملات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء خلال فترة الإجازة.

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