ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الأحد 30 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حزب الله يقع على عاتق الجيش اللبناني

القصف الإسرائيلى على لبنان يلقى بظلاله على زيارة عون إلى فرنسا

.. وماكرون يبدى استعداده لاستقبال الرئيس السورى أحمد الشرع.. لكن بشروط

حماس تعلن عن 921 شهيدا منذ استئناف الغارات الإسرائيلية.. وتل أبيب تعترف باستهداف سيارات الإسعاف

السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

أكبر حزب معارض فى تركيا يدعو إلى مظاهرة حاشدة

العدد
تركيا البوابة الجيش اللبناني فرنسا حماس