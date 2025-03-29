اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

السبت 29/مارس/2025 - 08:57 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الأحد 30 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حزب الله يقع على عاتق الجيش اللبناني

القصف الإسرائيلى على لبنان يلقى بظلاله على زيارة عون إلى فرنسا

.. وماكرون يبدى استعداده لاستقبال الرئيس السورى أحمد الشرع.. لكن بشروط

حماس تعلن عن 921 شهيدا منذ استئناف الغارات الإسرائيلية.. وتل أبيب تعترف باستهداف سيارات الإسعاف

السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

أكبر حزب معارض فى تركيا يدعو إلى مظاهرة حاشدة