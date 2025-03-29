فينيسيوس بديلًا.. تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس، رفقة المغربي براهيم دياز، والإنجليزي جود بيلينجهام والتركي أردا جولر.

ويجلس الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس على مقاعد بدلاء ريال مدريد، بجانب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي ليجانيس في المركز الثامن عشر وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أردا جولر

خط الهجوم: كيليان مبابي- براهيم دياز.