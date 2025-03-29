طريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يزور مطرانية بغداد

وصل ظهر يوم السبت، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى بغداد قادماً من قرقوش بسهل نينوى.

وزار دار مطرانية بغداد في حيّ الكرّادة، حيث التقى بالآباء الخوارنة والكهنة في الأبرشية.



رافق بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.



واستُقبِله من الآباء: الخوري بيوس قاشا النائب العام للأبرشية وكاهن رعية مار يوسف، والخوري أفرام كذيا كاهن رعية مار بهنام، والأب بولس زرّا مساعد كاهن رعية مار يوسف، والأب بطرس دردر أمين سرّ المطرانية.



التقى بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي بالآباء الخوارنة والكهنة، واستمع منهم إلى واقع الخدمة الروحية وأبرز النشاطات الرعوية، لا سيّما في هذه الفترة مع الاستعداد لاحتفالات أحد الشعانين وأسبوع الآلام وعيد القيامة.



وبارك الآباءَ الخوارنة والكهنة، مثنياً على خدمتهم للكنيسة والشعب المؤمن رغم كلّ الصعوبات والتحدّيات، مثمّناً بشكل خاصّ الرعاية الأبوية لسيادة المطران يوسف عبّا ومحبّته للكهنة والمؤمنين، مقدِّماً التعزية لأبرشية بغداد برقاد المثلَّث الرحمات المطران مار أثناسيوس متّي متّوكة رئيس أساقفتها السابق، ومتمنّياً للأبرشية، راعياً وكهنةً ومؤمنين، أعياداً مجيدة وزمن خير وبركة.



وشكر المطران يوسف عبّا للبطريرك محبّته الأبوية ورعايته المتفانية للكنيسة في كلّ مكان، شاكراً إيّاه بصورة خاصّة على تجشُّمه عناء السفر لترؤُّس مراسيم رتبة جنّاز ودفن المطران متّي متّوكة، في برطلّة بسهل نينوى، في اليومين الماضيين.