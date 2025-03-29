السبت 29/مارس/2025 - 09:08 م

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، يبحث العديد من المواطنين عن أفضل أماكن الخروج لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بإجازة سعيدة احتفالا بعيد الفطر المبارك.

أماكن الخروج في العيد بأسعار مناسبة

أفضل أماكن الخروج في العيد بأسعار مناسبة

تقدم “البوابة نيوز” بعض الأماكن التي يمكن للأسرة التنزه فيها، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية واللقاءات الاجتماعية والأسرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك،وبأسعار مناسبة للجميع، ومنها:

برج القاهرة

برج القاهرة من أفضل أماكن الخروج في العيد

يعد أطول برج معماري في القارة الأفريقية، ويقع على النيل، وتم تصميمه ليأخذ شكل زهرة اللوتس، ويتكون برج القاهرة من 16 طابقا، ويتيح لزائريه رؤية القاهرة بالكامل من أعلى نقطة به، إضافة إلى وجود مطاعم في الطابق الأخير من البرج، ويبدأ برج القاهرة في استقبال الزوار بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

الحديقة الدولية

الحديقة الدولية من أفضل أماكن الخروج في العيد

تعتبر ثاني أكبر حدائق الجمهورية وأجمل الحدائق الموجودة في محافظة القاهرة والتي تحظى باهتمام فئة كبيرة من الشباب والأطفال، لتوافر بها العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال إضافةً إلى قطار يجوب الحديقة بأكملها لمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية والخلابة بالحديقة وتقع الحديقة الدولية في شارع عباس العقاد في مدينة نصر، وسعر التذكرة فيها مناسب للجميع.

حديقة الأزهر

حديقة الأزهر

تعد من أشهر الحدائق على مستوى الجمهورية، وتم إنشاؤها حديثًا في القاهرة وتتميز حديقة الأزهر بالنافورات المائية والمطاعم، إضافةً إلى موقعها المتميز الذي يتيح لزوارها رؤية معالم القاهرة من الأعلى، وبالنسبة لسعر تذكرة الدخول فهي في متناول الجميع.

حديقة الفنون بالمنيل

حديقة الفنون بالمنيل

تعتبر واحدة من الحدائق المتخصصة الجميلة التى تصلح لقضاء يوم مميز والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة فى شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين، وأسعارها في متناول الجميع، وتتميز الحديقة أيضا بأنها مطلة على النيل مباشرة وبها منطقة ألعاب للاطفال

حديقة أم كلثوم بالمنيل

حديقة أم كلثوم بالمنيل

تعتبر واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف مع الأسرة أو الأصدقاء للاحتفال بالإجازة، وذلك للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة فى تلك الحديقة المطلة على النيل، والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين.

حديقة الأسماك

تعتبر فرصة ممتازة للخروج مع أولادك بأقل تكلفة حيث تبلغ تذكرة الدخول 5 جنيه فقط وستكون بين عبق الزمان وعبقرية المكان الذى يكتب التاريخ سطوره وعلى ضفاف نيل القاهرة تحكى الحدائق أسرارها، وفى حى الزمالك العتيق تفوح رائحة حديقـة الأسماك بجمالها الأخاذ فى شارع الجبلاية لتحقق انتصارها الخـاص عــبر الزمـــن وهى الاحتفاظ بتراثها المعمارى الفـريـد وكنـوزها الطبيعـية كواحدة من أجمل الأماكن التى يمكن زيارتها في القاهرة.

الأتوبيس النهرى

من أجمل الرحلات النيلية التى تجعلك تتنزه داخل الطبيعة بهواها وجوها الشاعرى، وتعتبر الفسحة داخل الأتوبيس النهرى فرصة ممتازة للخروج والتنزه في العيد بأقل نفقات، عن طريق الذهاب فى نُزهة نيلية لا تُنسى على أنغام الموسيقى برفقة الأهل والأصدقاء، وأسعاره في متناول الجميع.

ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر

من الأماكن المميزة جدا والتي تفضلها معظم الأسر في الخروج خلال أيام عيد الفطر المبارك، ممشى أهل مصر، ومنذ افتتاحه أصبح أحد أهم معالم القاهرة لمحبي نهر النيل، لما يقدمه من خدمات بجودة عالية، وسعر التذكرة الخاصة به في متناول الجميع.