الدفاع الروسية: أوكرانيا تخسر أكثر من 190 جنديا في منطقة كورسك خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 190 جنديا في منطقة كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بيان للدفاع الروسية: "خلال اليوم، بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 190 جنديا، وعربتي مشاة قتاليتين، وعربة قتال مدرعة، وثماني مركبات، ومدفع مدفعية، وثلاث قذائف هاون، بالإضافة إلى ستة مراكز للتحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع أيضا أن الجنود الروس حرروا مستوطنة فيسيلوفكا في منطقة سومي.

وبحسب الجيش الروسي، قصفت القوات المسلحة الروسية أيضا القوة البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية، بالقرب من مستوطنات جورنال وجييفو وأوليشنيا.