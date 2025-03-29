عروض فنية مبهجة في احتفالات ثقافة المنيا بيوم اليتيم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، بمحافظة المنيا، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت احتفالية، بنادي التنس، بمناسبة يوم اليتيم، أحيتها فرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، وقدمت خلالها باقة من الأغاني التراثية والطربية منها رمضان، تم البدر بدري، عنابي، وضحك ولعب وجد، وغيرها.

كما شهدت الفعاليات فقرة التنورة الصوفية، ومسابقات ثقافية شهدت تفاعلا كبيرا بين الأطفال.

وضمن الأنشطة الرمضانية المنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، شهد قطاع الأمن المركزي، عرضا فنيا آخر لفرقة المنيا للموسيقي العربية، أعقبه فقرة إنشاد ديني للمنشد زين عبد البديع، وسط حضور كبير.

من ناحية أخرى، وضمن برنامج فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، أقام قصر ثقافة أبو قرقاص، محاضرة بالمدرسة الثانوية الجديدة للبنات، ناقشت خلالها إخلاص طه، مشرف نادي تكنولوجيا المعلومات، مفهوم علم البيانات، موضحة أهميته ومستقبله الوظيفي.

وفي قصر ثقافة المنيا أقيمت ورشة فنية بعنوان "معادن" نفذتها الفنانة شيماء مصطفى، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات التربية العملي بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، إلى جانب ورشة تصميم كروت تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تدريب الفنانات سحر عبد المحسن، ريهام كمال، ونورا عبد النبي.

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