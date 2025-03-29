مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. مصطفى شعبان يتعرض لصدمة كبيرة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على بكاء "غزل- دينا فؤاد"، عقب سماعها الزغاريط وهي حزينة على وفاة ابنها، وكانت ستحاول أن تتخلص من حياتها لولا تدخل "لوما- يارا قاسم" وأخذت السكينة من يديها، بعد أن كانت سوف تقطع بها شرايين يديها حتى تنهي حياتها بسبب حزنها على ابنها.

وجاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة والعشرون محاولة "صفا- هاجر الشرنوبي" التخفيف على "حكيم- مصطفى شعبان"من حزنه وقهرته على وفاة ابنه، ثم تلقى خبر أن ولاد عم "شوشة- سلوى عثمان" سيطروا على القصر واعتدوا على رجالة “حكيم- مصطفى شعبان”.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث كشف "لوما- يارا قاسم" لـ "حكيم- مصطفى شعبان" أن الولد الذي توفى ليس ولده، وأن "برنسه- سهر الصايغ" وأخواتها هما من اتفقوا مع "غزل- دينا فؤاد" والدكتور "خاطر- محمد العمروسي" على تنفيذ المخطط لكي "حكيم- مصطفى شعبان" يقتنع بأن الولد هو ابنه بعد أن قاموا بتزوير التحاليل.

وانتهت الحلقة على حديث "واصل- رياض الخولي" مع "غراب- أحمد فهيم"، حيث أن "غراب- أحمد فهيم" كان يفكر في قتل والد "حكيم- مصطفى شعبان" بعد معرفة أن الولد مش ابن "حكيم- مصطفى شعبان" ، ولكن "واصل الذهبي- رياض الخولي" قال له إلا الحاج " رضوان الباشا- أحمد صادق" الرجل الطيب، وأكد عليه أنه لا يتخلص أيضا من "حكيم- مصطفى شعبان" إلا بعد أخذ المال الذي يتواجد بالجبل وانتهت الحلقة علي ذلك.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.