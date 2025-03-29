حادث طريف في مباراة أتلتيكو.. الحكم المساعد يقلب المباراة رأسًا على عقب

في إحدى اللحظات الطريفة التي شهدتها الملاعب الإسبانية، وقع حكم مساعد في موقف غير متوقع خلال مباراة أتلتيكو مدريد واسبانيول

حيث ظهر الحكم المساعد وهو في وضعية "رأسًا على عقب" بعد أن اصطدم بجوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد، مما جعله يسقط على الأرض بطريقة فكاهية.

الموقف الذي لم يكن متوقعًا على الإطلاق، أثار ضحك الجماهير الموجودة في المدرجات وأدى إلى تفاعل واسع من قبل اللاعبين على أرض الملعب.

ورغم وقوعه في هذا الموقف المحرج، فإن الحكم المساعد أبدى روحًا مرحة، حيث أظهر على وجهه ابتسامة وضحك مع الموقف، مما جعل الأجواء أكثر خفة ومرحًا.

لم يكن المشهد يقتصر فقط على الحادث ذاته، بل على تفاعل الجميع معه، سواء من اللاعبين أو الجمهور، مما يعكس الروح الرياضية العالية في الملاعب الإسبانية.

لحظة كوميدية

إنها لحظة كوميدية في مباراة كانت تمتلئ بالتوتر والإثارة، أثبتت أن كرة القدم ليست فقط عن التنافس والأهداف، بل يمكن أن تجمع بين الضحك واللحظات الطريفة التي تساهم في تخفيف حدة التوتر على أرض الملعب.

وظهر جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد في موقف إنساني بعد اصطدامه بالحكم المساعد أثناء المباراة.

حيث قام سيميوني، المعروف بشغفه الكبير في الملعب، بالتحقق من سلامة الحكم المساعد الذي وقع على الأرض بعد الاصطدام.

ورغم أنه كان في قلب المباراة التي تشتعل فيها الحماسة، إلا أن سيميوني أوقف كل شيء ليتأكد من صحة الحكم في لقطة لم تكن متوقعة.