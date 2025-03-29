الدكتور أحمد المنشاوي يهنئ منتسبي جامعة أسيوط بعيد الفطر المبارك

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يتقدم الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالفرح والسعادة، وأن يملأ أيامهم بالسلام والطمأنينة.

وتمنى الدكتور المنشاوي لجميع منتسبي الجامعة دوام الصحة والعافية، وأن يعم النجاح والازدهار على كل فرد من أفراد أسرة الجامعة. داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد على وطننا الغالي هذه الأيام المباركة بكل خير.

كل عام وأنتم بخير، وعيدكم سعيد.