بيان رسمي من حسام حسن ضد رامز جلال

نشر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، بيانًا رسميًا بعد ظهوره في برنامج المقالب الشهير «رامز إيلون مصر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وشهدت حلقة حسام حسن في برنامج «رامز إيلون مصر» تصريحات مثيرة حول أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وارتباطه بالانتقال إلى الأهلي.

بيان حسام حسن

وجاء نص بيان حسام حسن كالتالي: «يوضح الكابتن حسام حسن انه هناك اقتطاع كبير في برنامج رامز جلال للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل مما تسبب في لبس في بعض المواضيع ومنها: تصريحه بإنتقال زيزو للاهلي، حيث أكد حسام حسن في الحلقة بأن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع اجزاء كبيرة من الكلام».

وأوضح حسام حسن في البيان: «أيضًا تم اقتطاع سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيا ويكون اضافة ليكون رد حسام حسن انه في حالة الانتقال للاهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع اجزاء كثيرة من تصريحاته».

وأضاف حسام حسن في بيانه: «ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيييرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءتها».