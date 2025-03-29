إسبانيول يتعادل مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق فريق إسبانيول تعادلًا ثمينًا مع ضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 38 بواسطة المدافع سيزار أزبيليكويتا، الذي سجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة من أحد زملائه. وفي الشوط الثاني، تمكن فريق إسبانيول من العودة في المباراة بعد أن أحرز خافي بوادو هدف التعادل في الدقيقة 71، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

بذلك، يواصل أتلتيكو مدريد المنافسة في قمة الدوري الإسباني، بينما يطمح إسبانيول لتحقيق نتائج إيجابية لتحسين وضعه في الجدول.