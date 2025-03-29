حسن مالك يواجه مصيره مع نهاية أحداث منتهي الصلاحية

مع وصول أحداث مسلسل منتهي الصلاحية إلى نهايتها، يخسر شرقاوي (حسن مالك) كل شيء، بعد أن تعرض الكافيه الذي يشارك فيه مع صالح (محمد فرّاج) ومنى (ياسمين رئيس) وديشا (مروان المسلماني) إلى هجوم عنيف من مجموعة من البلطجية، والتحقيق مع شرقاوي وصالح مع انكشاف سر عملهم في المراهنات.

يتعرض شرقاوي لخسارة كبيرة ويصاب بحزن شديد بعد إصابة صديق عمره ديشا إصابة بالغة دخله في غيبوبة قد لا يفيق منها. وهو ما يثير غضب شرقاوي فيثور على صالح، ويخبره بقراره القاطع بقطع علاقته به لأنه السبب في كل المصائب التي يمر به.

وعلى المستوى العاطفي، يقرر شرقاوي الاتصال بفرح ليخبرها بقراره بقطع علاقته بها برغم حبه الشديد لها، وذلك لكون هذه العلاقة غير متكافئة. ثم يتوجه بعد ذلك إلى النيابة ليتم التحقيق معه في عملية المراهنات التي كان يشارك صالح فيها وحصل من على الكثير من المكاسب من ورائها.

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين