حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة في مباراته أمام السد في الدوري القطري

أعلن نادي الوكرة عن تشكيلته الرسمية لمباراته أمام السد في الجولة 19 من الدوري القطري، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة خصمه القوي فريق السد

التشكيلة الأساسية للوكرة:

حارس المرمى: سعود الخاطر

الدفاع: لوكاس مينيجيز، عمر صلاح، حمدي فتحي ، ألكسندر شونز

الوسط: المهدي علي ، نبيل عرفان ، أيمن حسين

الهجوم: صهيب جنان، فريد بولايلة ، عبسي العيدوني

البدلاء:

يوسف زكي، عمر السيد، عبدالعزيز ناجي، محمد داهي، تميم المسفر، خالد منير، خالد محمد.

يتزعم حمدي فتحي خط الوسط في تشكيل الوكرة خلال هذه المباراة التي يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.