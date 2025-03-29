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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة في مباراته أمام السد في الدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي
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أعلن نادي الوكرة عن تشكيلته الرسمية لمباراته أمام السد في الجولة 19 من الدوري القطري، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة خصمه القوي فريق السد 

التشكيلة الأساسية للوكرة:

حارس المرمى: سعود الخاطر 

الدفاع: لوكاس مينيجيز، عمر صلاح، حمدي فتحي ، ألكسندر شونز 

الوسط: المهدي علي ، نبيل عرفان ، أيمن حسين 

الهجوم: صهيب جنان، فريد بولايلة ، عبسي العيدوني

البدلاء:

يوسف زكي، عمر السيد، عبدالعزيز ناجي، محمد داهي، تميم المسفر، خالد منير، خالد محمد.

يتزعم حمدي فتحي خط الوسط في تشكيل الوكرة خلال هذه المباراة التي يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

الدورى القطري تشكيل الوكرة منافسة قوية نتيجة إيجابية حمدي فتحي خط الوسط أيمن حسين