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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هربًا من تعدي زوجها.. سيدة تقفز من الطابق الثالث بالوراق

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة قيام ربة منزل بالقفز من الطابق الثالث بمنطقة الوراق، أن المصابة أقدمت علي القفز هربا من تعدي زوجها بعد رفعها قضية خلع عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط سيدة من علو بمنطقة الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام ربة منزل بالقفز من الطابق الثالث هربا من تعدي زوجها بعد رفعها قضية خلع عليه، جري نقل المصابة الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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