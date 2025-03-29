لقاءات تثقيفية متنوعة لقصور الثقافة بالداخلة والفرافرة

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت، ورشة حكي ببيت ثقافة المعصرة بالداخلة بعنوان "آداب التعامل مع الآخرين في رمضان" تحدث خلالها الشيخ أحمد علي، مدير أوقاف الداخلة، عن أهمية الإحسان والتسامح، ومساعدة الغير خلال الشهر الكريم.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، أقيمت محاضرة بعنوان "كيف نعيش رمضان بروح واحدة" تحدث خلالها نصر فتحي، مدير مركز شباب الفرافرة، حول قيمة الترابط والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في رمضان.

وتواصلت الأنشطة المنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، مع لقاء بمكتبة الطفل والشباب بباريس، تناول خلاله الشيخ أسامة عبد الغفور، من علماء الأوقاف فوائد الصيام للإنسان منها الصبر، وضبط النفس، وقوة الإرادة، إلى جانب بعض الفوائد الصحية كتخليص الجسم من السموم، وخفض الوزن.

كما أعد بيت ثقافة صنعاء ورشة حكي بعنوان "الصوم جنة" ناقش خلالها الشيخ محمود حافظ، إمام وخطيب مسجد صنعاء، الحكمة من الصيام، موضحا متى فرض على المسلمين، وأهم الأعمال المستحبة خلال رمضان.

هذا وأقام بيت ثقافة الراشدة محاضرة بعنوان "زكاة عيد الفطر" أوضح خلالها الشيخ أحمد سيد، كيفية إخراج زكاة المال وأثر ذلك على النفس.

من ناحية أخرى، أقام فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، محاضرة ببيت ثقافة بلاط، بعنوان "التكيف مع التغيرات المناخية وأثرها على المجتمع" ناقش خلالها علي حسين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مرزوق، مفهوم التغيرات المناخية وأثرها على الكائنات الحية، مشيرا إلى أهمية زراعة الأشجار وإزالة المخلفات البيئية، والحد من استخدام البلاستيك، فيما اختتم قصر ثقافة الخارجة فعاليات ورشة تعليم الرسم بالرمال للفنان محمود دانيال.

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