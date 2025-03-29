أحمد عبد القادر يقود قطر أمام العربي

أعلن فريق قطر عن تشكيله الرسمي لمباراته في الجولة 19 من الدوري القطري، حيث يلتقي الفريق مع العربي في مباراة حاسمة اليوم. ويسعى فريق قطر لتحقيق فوز مهم في المباراة للحفاظ على مكانته في ترتيب الدوري.

التشكيل المتوقع لقطر:

حارس المرمى: سطاع العباسي

الدفاع: عطاء جبر ، عمر العمادي، أحمد عبدالقادر

الوسط: بيرسي تاو ، علي مالوح ، عيسى أحمد، بن مالانجو، إبراهيم ماجد

الهجوم: كارلوس فينيسيوس

قائد الفريق: خافي مارتينيز

البدلاء:

عدنان صالح، ناصر بير، علي سعود

راول سندا، أحمد فاضل، علي بجلوف

معتز ماجد، علي المطفح، ك. محمدودي

جاسم الجلبي، سيباستيان سوريا، علي الأنصاري

يسعى أحمد عبد القادر لقيادة هجوم الفريق في هذه المباراة المهمة، على أمل أن يساهم في تعزيز فرص فريقه في تحقيق الانتصار.