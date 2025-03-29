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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد عبد القادر يقود قطر أمام العربي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
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أعلن فريق قطر عن تشكيله الرسمي لمباراته في الجولة 19 من الدوري القطري، حيث يلتقي الفريق مع العربي في مباراة حاسمة اليوم. ويسعى فريق قطر لتحقيق فوز مهم في المباراة للحفاظ على مكانته في ترتيب الدوري.

التشكيل المتوقع لقطر:

حارس المرمى: سطاع العباسي 

الدفاع: عطاء جبر ، عمر العمادي، أحمد عبدالقادر

الوسط: بيرسي تاو ، علي مالوح ، عيسى أحمد، بن مالانجو، إبراهيم ماجد 

الهجوم: كارلوس فينيسيوس 

قائد الفريق: خافي مارتينيز 

البدلاء:

عدنان صالح، ناصر بير، علي سعود

راول سندا، أحمد فاضل، علي بجلوف

معتز ماجد، علي المطفح، ك. محمدودي

جاسم الجلبي، سيباستيان سوريا، علي الأنصاري

يسعى أحمد عبد القادر لقيادة هجوم الفريق في هذه المباراة المهمة، على أمل أن يساهم في تعزيز فرص فريقه في تحقيق الانتصار.

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