حماس توافق على المقترح المصري الجديد بشأن الهدنة وتبادل الأسرى

أورد موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن حركة حماس وافقت على المقترح المصري لإطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين أحياء مقابل استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة لبعد عيد الفصح اليهودي، وبدء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم السبت.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن الموضوع متوقع أن يطرح للنقاش في اجتماع الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم السبت".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو عقد سلسلة من المشاورات في أعقاب الاقتراح الذي تلقاه من الوسطاء.

وتابع: "في الساعات الأخيرة قدمت تل أبيب عرضها المضاد للوسطاء بالتنسيق الكامل مع واشنطن".