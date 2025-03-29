غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 في 7 دول عربية

أعلنت 7 دول عربية، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدًا الأحد غرة شهر شوال 1446، وأول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات واليمن والعراق وسوريا والكويت أن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن عن موعد غرة شهر شوال لعام 1446هـ، حيث وُلد الهلال بعد حدوث الاقتران مباشرةً اليوم السبت 29 رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025، موضحًا أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقاء الهلال في باقي محافظات الجمهورية بين (1-12 دقيقة).