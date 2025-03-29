غدًا أول أيام عيد الفطر في فلسطين ولبنان

أعلنت دول فلسطين ولبنان والبحرين وقطر، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

وأشار المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين إلى أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446.

وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى، في بيان لها، أنه ثبت لديها بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1446ﻫ، هو يوم غدٍ الأحد الموافق 30 مارس 2025، وعليه فإن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1446هـ.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يوم غد الأحد الموافق 30 من شهر مارس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.