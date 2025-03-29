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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نوتينجهام فورست وبرايتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نونتجهام vs برايتون
نونتجهام vs برايتون
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تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب "أميكس" لمتابعة مباراة قوية بين برايتون أند هوف ألبيون ونوتينجهام فورست في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/2025.

 اللقاء المرتقب سيجمع بين فريقين يسعيان للتأهل إلى نصف النهائي والاقتراب من حلم التتويج بالبطولة.

نوتينجهام فورست:

حارس المرمى: دين هندرسون

الدفاع: نيكو ويليامز، جو وورال، سكوت ماكينا، رينان لودي

الوسط: أورييل مانغالا، ريان ييتس، مورغان جيبس وايت

الهجوم: برينان جونسون، تايوو أوونيي، جيسي لينغارد

برايتون:

حارس المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: جويل فيلتمان، لويس دانك، آدم ويبستر، بيرفيس إستوبينان

الوسط: مويزيس كايسيدو، أليكسيس ماك أليستر، باسكال غروس

الهجوم: سولي مارش، داني ويلبيك، كاورو ميتوما

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