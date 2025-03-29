تشكيل نوتينجهام فورست وبرايتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب "أميكس" لمتابعة مباراة قوية بين برايتون أند هوف ألبيون ونوتينجهام فورست في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/2025.

اللقاء المرتقب سيجمع بين فريقين يسعيان للتأهل إلى نصف النهائي والاقتراب من حلم التتويج بالبطولة.

نوتينجهام فورست:

حارس المرمى: دين هندرسون

الدفاع: نيكو ويليامز، جو وورال، سكوت ماكينا، رينان لودي

الوسط: أورييل مانغالا، ريان ييتس، مورغان جيبس وايت

الهجوم: برينان جونسون، تايوو أوونيي، جيسي لينغارد

برايتون:

حارس المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: جويل فيلتمان، لويس دانك، آدم ويبستر، بيرفيس إستوبينان

الوسط: مويزيس كايسيدو، أليكسيس ماك أليستر، باسكال غروس

الهجوم: سولي مارش، داني ويلبيك، كاورو ميتوما