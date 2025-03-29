بايرن ميونخ يضرب سانت باولى بثلاثية

حقق بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا على سانت باولي 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بالتقدم بهدف أحرزه هاري كين في الدقيقة 17، إلا أن سانت باولي نجح في التعادل بواسطة إلياس سعد في الدقيقة 27. في الشوط الثاني، أضاف ليروي ساني هدفًا لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 53 بعد تمريرة من مايكل أوليز، ثم سجل ساني هدفًا آخر في الدقيقة 71 بتمريرة من كين.

في الوقت بدل الضائع، تمكن لارس ريتزكا من تسجيل هدف لسانت باولي ليقلص الفارق، لكن المباراة انتهت بفوز بايرن ميونخ 3-2، مما يساهم في تعزيز مكانة الفريق في صدارة الدوري الألماني.