نتيجة علاقة آثمة.. أمن الفيوم يكشف لغز العثور على رضيعة ملقاة بجوار مسجد

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، حول واقعة العثور على طفله رضيعه أن ورائها علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة ومقيمان بعزبة صالح شباطه التابعة لمركز ومدينة سنورس، دفعتهما إلى التخلص من الأبن الرضيع، وإلقاءه بجوار مسجد بمساكن ميمنه بدائرة المركز سنورس بمحافظة الفيوم .

وتمكنت مباحث قسم شرطة سنورس برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث من إلقاء القبض على فتاه تدعى" م . ك " 25 سنه وشاب يدعى" ط .د " مقيمين بعزبة صالح شباطه التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم .

واعترفوا في التحقيق بأنه نشأت بينهم علاقه غير شرعيه وخشيه إفتتضاح أمرهم

اتفقت الفتاه مع عشيقها على التخلص من الطفله الرضيعه بعيدا عن قريتهم حيث استقلوا توك توك وتوجهوا إلى مساكن ميمنه وقامو بإلقاء، وتم إلقاء الرضيعه ام مسجد مساكن ميمنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق .