تنظيم 32 معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بالمحافظات

تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى، نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنظيم عدد (32) معرض لتوزيع ملابس العيد الجديدة بالمجان لدعم الأطفال الأيتام وذوي الهمم بالأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 .

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجميعة، أن المعارض شهدت فرحة عارمة من الاهالى، حيث تم اصطحاب الاسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة واحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على ان الهدف من تنظيم المعارض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعارض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة

وأشار الى ان المستفيد من هذة المعارض هم الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته، مؤكدًا أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأوضح أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا الى ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الجمعية نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة للأسر الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.

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