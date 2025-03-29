الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن ديوان الرئاسة الإماراتي أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

وقال الديوان الرئاسي الإماراتي في بيان: "يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء هذا اليوم في قصر الحصن التاريخي بالعاصمة أبوظبي بتاريخ 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شوّال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم. وبذلك يكون عيد الفطر المبارك في الدولة يوم غد الأحد فاتح شوال 1446هـ، الموافق 30 مارس 2025م."