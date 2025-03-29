"كازينو" على مسرح السلام ثاني أيام عيد الفطر المبارك

صرح الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحي "كازينو" سيعود لقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع القصر العيني، بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للموسم الثالث علي التوالي بعد أن حقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا أثناء عرضه في الموسمين الأول والثاني.

"كازينو" إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه داخل كازينو يتجمع فيه مجموعة من الأصدقاء وتتوالي الأحداث والمفاجآت.

يشارك في بطولة العرض الفنانين: كريم الحسينى، مجدي البحيري، نوال سمير، نسمة عادل، محمود البيطار، هاني ماهر، دينا السواح، أحمد محسن منصور، محمد دياب، العمل كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات حسن شحاته، ديكور محمد عبد الحميد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياج أمل حسام، مخرج منفذ مني مهدي،

مساعدي الإخراج داليا الصاوي، عمر البدري، مادة فيلمية خالد مهيب، ومن إخراج عمرو حسان.