مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد.

وأُنشئت غرف للطوارئ والأزمات مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية على مستوى المحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بقطاعات وإدارات داخل الشركة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الواردة للخط الساخن وإدارة الإعلام، المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمحطات المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأكد النجار على ضرورة متابعة الشكاوى عبر الخطوط الهاتفية للتأكد من إزالة أسبابها، بالإضافة إلى توجيه فرق الصيانة للتدخل السريع لمعالجة الأعطال الطارئة. كما تم التأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع ومحابس المياه، وجاهزية محطات الصرف الصحي لاستقبال التصرفات، حيث تم تطهير كافة شبكات الصرف الصحي والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه وانتشارها بكافة أرجاء المحافظة، والتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة.

ويتواجد الكيميائيون في معامل الشركة لرفع العينات من المحطات والشبكات على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ظهور أي مشكلة أو شكوى.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر مراكز شحن العدادات المسبقة الدفع في العمل خلال فترة العيد لتفادي أي انقطاع في الخدمة، كما تواصل فرق التوعية تنفيذ حملاتها التوعوية مع المواطنين، لتعزيز السلوكيات الصحيحة في التعامل مع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في استدامتها ووصولها بالضغوط المناسبة. وتضمنت حملات التوعية أيضًا الإرشادات الخاصة بالتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على عدم إلقاء أي مواد صلبة أو دهنية قد تتسبب في تراكم الرواسب وحدوث انسدادات أو طفوحات مفاجئة.

وأوضح النجار أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عبر الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة، كما تستقبل الشركة استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لضمان سرعة التفاعل مع المشكلات والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

بهذه الإجراءات، تسعى شركة مياه الفيوم إلى تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية خلال العيد.