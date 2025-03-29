رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ جموع المصريين بمناسبة عيد الفطر

زار اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والوفد المرافق له، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بحضور المطران منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، وذلك لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

شدد رئيس الأساقفة على عمق العلاقات التي تربط الكنيسة الأسقفية بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا تمسك الكنيسة بفضيلة المفتي كأحد الأمناء البارزين في المركز المسيحي الإسلامي، تقديرًا لدوره في نشر قيم التعاون والاحترام المتبادل.

ودار اللقاء حول أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، حيث أكد فضيلة المفتي على دور دار الإفتاء في توضيح الرؤية الشرعية لهلال العيد، وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي تجمع المصريين في أجواء من الفرح والمحبة.

ومن جانبه، قال رئيس الأساقفة: "ننتهز هذه الفرصة لنهنئ جموع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يعم السلام والخير على بلادنا جميعًا".

ضم وفد الكنيسة الأسقفية، القس الدكتور ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية، والقس الدكتور ماثيو أندرسون راعي الخدمة الانجليزية بكنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، والشماس سمير داود، والخادم العلماني الأستاذ سليم واصف.