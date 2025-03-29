رفع درجة الاستعداد بمستشفيات دمياط.. 1263 مستفيدًا من القوافل الطبية خلال أسبوع

وجه الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات إلى الحالة القصوى استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على متابعة جاهزية الأقسام الداخلية والعنايات المركزة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتنسيق المستمر مع مرفق الإسعاف وبنك الدم الإقليمي لمواجهة أي طوارئ.

وفي هذا الإطار، بدأ بدران جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات الطبية، حيث تفقد مستشفى دمياط العام، واطلع على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، وجداول النوبتجيات خلال العيد، كما تواصل مع المرضى لقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا استمرار حملات المتابعة والرقابة على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بدمياط إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، ضمت 10 عيادات تخصصية، واستمرت على مدار يومين، حيث استفاد منها 1263 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 4 حالات لتلقي العلاج بالمستشفيات، إلى جانب إجراء 221 تحليل دم، و14 تحليل طفيليات، وفحص 11 حالة بالأشعة، و22 حالة بالسونار. كما شملت القافلة فحص 111 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد 7 ندوات تثقيف صحي حضرها 72 مواطنًا.