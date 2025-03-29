بطلة اليونان تحصد ذهبية الفردي بكأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة

نجحت ديسبينا جيورجيادو لاعبة منتخب اليونان في سلاح السيف، في حصد الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في صالات استاد القاهرة خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس.

وتمكنت ديسبينا من الفوز على بطلة فرنسا "سارة نوتشا" صاحبة الميدالية الفضية، بنتيجة 15-14 لتحصد بطلة اليونان الذهبية وتكتفي الفرنسية بالفضية.

وعلى نفس الصعيد، ففازت كل من بطلة اليابان "ميساكي إيمورا" وبطلة بلغاريا "يوانا إيليفا" بالميداليتين البرونزيتين وذلك عقب وصولهما إلى مباراة نصف النهائي.

وقام بتسليم الميداليات طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، يان بيرنار مراقب الاتحاد الدولي للسلاح، مدحت شكري عضو مجلس الإدارة وياسمين جاد عضو مجلس الإدارة.

وكان الأمس قد شهد إقامة مباريات الأدوار التمهيدية بداية من دور المجموعات وحتى دور الـ64 التمهيدي وشهدت المنافسات تأهل البطلة المصرية خدجية أبوعلم من دور المجموعات إلى دور الـ128، قبل أن تودع البطولة بعد خسارتها أمام بطلة اليابان بصعوبة، بنتيجة 15-14، باللمسة الذهبية.

وتشارك في البطولة 181 لاعبة من 33 دولة مختلفة، وهي: مصر، الأرجنتين، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، هولندا، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى البلد المحايد.

وتختتم البطولة غدًا بمنافسات الفرق، حيث ستقام المواجهات بمشاركة 23 فريقًا وتبدأ المنافسات في العاشرة صباحا.