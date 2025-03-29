البنك الأهلي يسلّم أتوبيسات مجهزة لدعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع "قادر" و"مؤسسة الحسن"

قام البنك الأهلي المصري بتسليم أتوبيسات ضمن أسطول السيارات المملوك لجمعية خدمات البنك إلى مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف المشهرة برقم 711 لسنة 2015 بوزارة التضامن الاجتماعي بعد أن تم التنسيق مع مصنع قادر أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع على تجهيز الأتوبيسات لتصبح قادرة على استقبال ورفع كراسي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى داخل الأتوبيس برافعات هيدروليكية من الأرض مباشرة.

حضر التسليم حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة جمعية خدمات العاملين بالبنك واللواء عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع ومي زين الدين المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف والحسن صدقي المؤسس والاستشاري المتطوع لمؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف والمهندس علاء النادي مدير مشاريع مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف.

وأعرب حسام الحجار عن اعتزازه بالتعاون مع مصنع قادر لزيادة تشجيع الصناعة المحلية إضافة إلى المساهمة في خدمة أهل مصر المستحقين، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع مصنع قادر لخدمة الجمعيات التي تخدم الفئة الأكثر احتياجا، مؤكدا أن اختيار مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع لإجراء التعديلات جاء من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المصنع في أعمال التصنيع خاصة أنها تتم بأيدي مصرية بشكل كامل.

وأضاف حسام الحجار ان للبنك الأهلي المصري عدة شراكات ناجحة مع مصنع قادر مجالات كثيرة أهمها تصنيع السيارات المصفحة بالكامل لنقل الأموال وتصنيع الإطار المعدني لواجهات الزجاج للحماية من الانفجارات، والتي كان يتم استيراد الإطار المعدني من الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تجارب مع الهيئة تم نجاح التصنيع في مصنع قادر بنفس المواصفات الأمريكية وبسعر يقل بنسبة 80% عن سعر الاستيراد وهو ما وفر للبنك الأهلي المصري ولباقي البنوك المصرية التي اتبعت نفس الطريق بعد ذلك بإيقاف الاستيراد أكثر من 500 مليون دولار.

ومن جانبه أعرب اللواء عمرو عبد العزيز عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر بين البنك الأهلي المصري ومصنع قادر والذي أسفر عن عدة شراكات ناجحة تعكس تكاتف مؤسسات الدولة لصالح أهل مصر، مشيدا بقيام مصنع قادر بإجراء التعديلات اللازمة على تصميمات السيارات ومراجعتها مع مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف لتلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمت من خلال مهندسي وفنيي الهيئة وباعلى مستويات الجودة وبأقل تكلفة مقارنة بأسعار الأتوبيسات المجهزة المثيلة المستوردة مع توفير أكثر من 70% من التكلفة، مضيفا أنه سبق تصنيع أبواب غرف الخزائن المصفحة بكوالين مؤمنة صناعة مصرية لأول مرة في مصر، مما ساهم بشكل كبير في إيقاف الأبواب المصفحة المستوردة، إضافة إلى موافاة البنك بعدد 260 ألف لمبة ليد كبديل عن اللمبات الفلورسنت تم اتاحتها بكل فروع البنك علي مستوي مصر، وتم استبدالها بمنتجات التصنيع المحلية من الهيئة العربية للتصنيع وذلك بأيادي مصرية مما وفر في استهلاكات الطاقة وهو من الحلول التي تساعد في الاستدامة وتوفير الطاقة وبالتالي توفير العملة الأجنبية.

ومن جانبها أعربت مي زين عن امتنانها بتعاون البنك الأهلي المصري ومصنع قادر الذي أسفر عن تسليم المؤسسة الأتوبيسات التي كانت تحتاج اليها لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء مصر وتذليل كافة العوائق التي كانت تواجهها المؤسسة في الانتقالات العادية للأشخاص ذوي الإعاقة ومعاونتهم في ممارسة الحياة الطبيعية في التنقل بشكل سهل وأكثر أمانا.

ومؤسسة الحسن هى المؤسسة التنموية الوحيدة لخدمة مستخدمى الكراسى المتحركة تعمل تحت وزارة التضامن الإجتماعى برقم إشهار 711 لسنة 2015، وهى تفخر بأن أكتر من 70% من موظفيها هم من مستخدمى الكراسى المتحركة الدائمين الوحيدين فى مصر والوطن العربى، وتهدف لتغيير حياة مستخدمى الكراسى المتحركة فى جميع المحافظات عن طريق 8 مشروعات تنموية تهدف إلى الوصول بمستخدمي الكراسي المتحركة إلى الاستقلال الحركي والمالي ويعمل كل منها تحت شعار المؤسسة الدائم: :"نحن القادرون بإختلاف".