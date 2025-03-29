وزير الإسكان: طوارئ لمنع مخالفات البناء ومتابعة المرافق العامة بالمدن الجديدة خلال العيد

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، عن تشكيل مجموعات عمل"فرق طوارئ" بأجهزة المدن لمنع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر بالمدن الجديدة، والتصدي الفوري لأي مخالفات، بجانب متابعة أعمال التشغيل للمرافق العامة ومحطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي لتجنب أي أعطال خلال فترة الإجازات، والجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ، والتنسيق بين مجموعات العمل بأجهزة المدن لضمان توفير مختلف الخدمات بانتظام.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف العمل بمنظومة النظافة بالمدن الجديدة، والحفاظ على الحالة الجيدة للحدائق والمتنزهات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الراحة للمواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.



وفي هذا الإطار، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس جهاز طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ووضع خطة لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة ومنع المخالفات بالمدينة.

وقال الغيطى: تم تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- نظافة الطرق والمحاور الرئيسية - رش المبيدات الحشرية).



وأشار إلى وجود لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع وبرئاسة مدير الأمن لكل تجمع وذلك للتصدي للبناء المخالف أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

ووجهت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مديري الإدارات المعنية بالجهاز بإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، والميادين، والحدائق والمنتزهات العامة، ورفع الاشغالات بمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء، والاستمرار في مكافحة الباعوض لتهيئة بيئة صحية نظيفة أمام المواطنين، والزائرين لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

و أكدت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وجود مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس جهاز طوال أيام إجازة (عيد الفطر المبارك) ، وتم وضع خطة لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة.

كما شددت على رؤساء الأحياء وإدارة الأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير للتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والعمل على إزالة المخالفة في المهد، بجانب رفع درجة الإستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال أجازة العيد.

وفي سياق متصل، قالت: تم تنفيذ إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعةرقم 195 الحي السابع مجاورة 1 وتم إيداع الحديد بمبنى الحركة بالجهاز.



وقام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمحطات الصرف الصحي بالمدينة، وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل ورفع حالة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، جاهزية المعدات والطوارئ، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية، والتأكد من توافر فرق التشغيل والصيانة على مدار الساعة خلال عطلة العيد، تحسبًا لأي طارئ.

وأكد عامر أن هناك غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات، مضيفا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، ومشددًا على ضرورة التنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة ورفع درجة الاستعداد.



وقام المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بجولة تفقدية مفاجئة على محطات المياه وروافع الصرف الصحي بالمدينة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من انتظام ورديات العمل خلال أيام العيد.

وخلال الجولة، تابع المهندس أشرف السماليجي، سير العمل داخل المحطات، حيث اطمأن على كفاءة التشغيل القياسية، والتأكد من تنفيذ الصيانات الدورية والوقائية للمعدات، بالإضافة إلى جاهزية فرق الصيانة للتعامل مع أي أعطال طارئة.

كما وجه بضرورة تكثيف الجولات الرقابية لضمان انتظام العمل وعدم حدوث أي مشكلات قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.



وقال المهندس أشرف السماليجي، إن المدينة شهدت تكثيفًا لعمليات المتابعة والرقابة الميدانية، لمنع أي تعديات أو مخالفات بناء ترخيص، خاصةً خلال إجازة عيد الفطر المبارك، منعا لأي محاولات لاستغلال فترات الراحة الرسمية في تنفيذ أعمال مخالفة.

وأضاف: أسفرت جولات المتابعة الدورية عن رصد مخالفة بناء في إحدى مناطق الاستثمار الزراعي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من إدارات الجهاز، والتي قامت على الفور بتنفيذ الإزالة الفورية في المهد للمبنى المخالف، وذلك في إطار سياسة الجهاز بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات منذ ظهورها.

وأصدر المهندس أشرف السماليجي، تعليمات واضحة لجميع الإدارات المعنية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع تشكيل فرق عمل على مدار الساعة لرصد أي محاولات بناء مخالف، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي استغلال لفترة الإجازات في تنفيذ أعمال غير مرخصة.



ونوه عن أن إدارات الجهاز ستكون في أعلى درجات الاستعداد خلال فترة العيد، داعيًا المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات الترخيص وعدم التعامل مع مقاولين أو وسطاء غير مرخصين، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز، مؤكدًا أن الحفاظ على مدينة النوبارية الجديدة ومخططها العمراني هو أولوية قصوى.

وأكد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ضرورة المتابعة المستمرة من إدارة التنمية والأمن والأحياء لأعمال البناء داخل المدينة وخصوصا أيام العطلات الرسمية للقضاء على اى مخالفة فى المهد والقيام بإزالة فورية لها.



وأشار إلى أنه أثناء مرور إدارات الجهاز المختصة وشرطة التعمير بمنطقة ابنى بيتك المرحلة الثانية تم ضبط مخالفة بناء بالقطعة رقم (٢٦ أ) للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة، لافتا إلى أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء او تنازل.