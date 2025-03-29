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السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تعلن استعدادها لدعم ميانمار بعد الزلزال المدمر

ميانمار
ميانمار
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أعلنت الحكومة اليابانية استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لميانمار في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وأعربت اليابان في بيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت عن تعازيها لحكومتي وشعبي ميانمار وتايلاند، مؤكدة أنها تعمل على تقييم الاحتياجات في المناطق المتضررة وتنسيق إيصال المساعدات العاجلة.

وضرب زلزال قوي وسط ميانمار أمس الجمعة، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا في كل من ميانمار وتايلاند، كما أسفر عن أضرار واسعة، فيما تستمر الجهود لتقييم حجم الخسائر وتقديم الإغاثة للمتضررين.. وأدى الزلزال حتى الآن إلى مصرع نحو 1000 شخص في ميانمار.

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