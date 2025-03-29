استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة

استشهد 8 فلسطينيين من بينهم نساء وأطفال، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت خيمة تؤوي نازحين داخل مقر التأمينات والمعاشات غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة نساء وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، بالإضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أفادت (وفا) باستشهاد طفل جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة بمدينة رفح، بالإضافة إلى إصابة خمسة مواطنين معظمهم أطفال.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار على منزل بشكل مباشر في منطقة البرازيل وسط مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد الطفل عبد الله سامر الشاعر، وإصابة والدته وشقيقته الطفلة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و277 شهيدا، والإصابات إلى 114 ألفا و95 جريحا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت بأن من بين الحصيلة 921 شهيدا، و2،054 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي نابلس.. أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب (30 عاما) بالرصاص الحي في القدم، في بلدة بيت فوريك، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل والشاب بالرصاص..