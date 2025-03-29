باحث: هذه الفترة هي الفترة الذهبية لإسرائيل لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية

قال الدكتور حسن بريجيه، الباحث في شئون الجدار والاستيطان، إن هناك ما يقرب من 52 ألف دونم في الضفة الغربية تمت مصادرتها، 46 ألف دونم منها كانت في عام 2024 واستغلت إسرائيل وضع الحرب وتستغل انشغال العالم بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وأيضًا تستغل ضعف الإقليم والتشرذم الفلسطيني، إضافة إلى استغلالها وجود شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الوقت.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعتبر هذه الفترة كما صرح وزراء من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية أن هذه الفترة الذهبية لنا كدولة إسرائيل لتوسيع الاستيطان وإنشاء مزيد من المستوطنات على أرض الضفة الغربية، سواء كان من خلال أوامر مباشرة من الحكومة الإسرائيلية أو من خلال المصادقة على مخططات من قبل الإدارة المدنية.

وأوضح، أنه في عام 2024 كان في 46 ألف دونم ومطلع عام 2025 كان هناك 27 ألف دونم أيضا تم إعلانها أراضي دولة منها 8 آلاف دونم في منطقة جنوب بيت لحم ويوجد 2600 دونم في منطقة أبو ديس و17 ألف دونم في منطقة الأغوار.