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السبت 29 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال سوسيداد يحقق فوزًا ثمينًا على بلد الوليد في الدوري الإسباني

فوز ريال سوسيداد
فوز ريال سوسيداد
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حقق فريق ريال سوسيداد فوزًا مثيرًا على ضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

 تقدم ريال سوسيداد بهدف أول سجله ميكيل أويارزابال بتمريرة من بابلو مارين في الدقيقة 23،و في الدقيقة 68، سجل سيرجيو جوميز هدف التعادل لصالح بلد الوليد.

وفي الدقيقة 90+3، استطاع خوانمي لاتاسا أن يسجل هدف الفوز لريال سوسيداد بعد تمريرة حاسمة من داروين ماتشيز.

وبهذا الفوز، يعزز ريال سوسيداد مكانته في ترتيب الدوري الإسباني، بينما يواصل بلد الوليد محاولاته لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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