طفل إيلون ماسك منها.. غرائب السرية والخصوصية الأمنية في إدارة ترامب

عرضت فضائية الحدث تقريرًا تلفزيونيًا، عن الغرائب والعجائب التي لا تتوقف في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يخص السرية والخصوصية.

طفل إيلون ماسك

وجاء في التقرير: البداية كانت من المكتب البيضاوي مع طفل إيلون ماسك، الذي لايكاد يقارف والده ووالده يكاد لا يفارق الرئيس، وللتذكير الطفل أكس حضر احتفالات رسمية ومؤتمرات صحفية هامة تناقش فيها ميزانية الولايات المتحدة.

زوجات مسؤولين يثرن الجدل في إدارة ترامب

وأضاف التقرير: فزوجة نائب الرئيس أوشا فانس على سبيل المثال صرحت بأنها ستذهب إلى جرين لاند وستحصر سباق الكلاب وهو حدث وطني خاص عند سكان الجزيرة التي يهدد ترامب بضمها، وقد أثارت الزيارة أزمة دبلوماسية، ليتم تعديل الجدول واقتصارها على وفد رسمي يترأسه زوجها جي ديفيس.

وأيضًا جينفر هيجسيت زوجة وزير الدفاع، تحضر اجتماعات حساسة مع مسؤولين عسكرين أجانب، علمًا بأن تلك الاجتماعات بالغة الدقة والحساسية.

فضيحة مستشار الأمن القومي

واختتم التقرير عرضه بذكر فضيحة سيجنال مستشار الأمن القومي وما قام به بإضافة صحفي على مجموعة للمحادثات تخص خطط ضرب الحوثيين وماتردد بعدها عن أن معلومات خاصة وحساسة لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة ترامب أصبحت متاحة عبر الانترنت.

https://www.youtube.com/shorts/-PwPGfiNXxw?feature=share