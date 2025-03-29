الكشف الطبي بالمجان على 1263 مواطنًا في قافلة طبية في دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، حول جهود إدارة القوافل بها لاطلاق قوافل الطبية والعلاجية بشكل أسبوعى وفقًا للخطة المُعدة مسبقاً ، والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة " الباطنة ، الأطفال ، العظام ، الجلدية ، الفم والأسنان ، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة ، المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة " استمرت على مدار يومين ، تردد عليها ١٢٦٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٤ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، وأيضًا إجراء ٢٢١ تحليل بمعمل الدم ، و١٤ تحليل بمعمل الطفيليات ، وفحص عدد ١١ حالة بالأشعة ، و٢٢ حالة بالسونار ، هذا إلى جانب فحص ١١١ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ، كما تم على هامش القافلة عقد ٧ ندوات للتثقيف الصحى تردد عليها ٧٢ مواطن .

ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة و السونار.

كما اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بدمياط ، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بادارات دمياط و كفر البطيخ و فارسكور

وأشارت الدكتورة هالة هدية مدير ادارة تنظيم الاسرة إلى أن المرحلة الأولى ان الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بجميع الاماكن البعيدة عن تلقى الخدمات الصحية بكل القرى والكفور والعشوائيات وتم صرف جميع انواع الوسائل مجانا مثل اللولب الهرمونى والنحاسى وكبسولات تحت الجلد