محافظ الجيزة يتابع استعدادات الأحياء والمراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة انتظام التواجد الميداني لكافة أجهزة المحافظة والحالة العامة للطرق والشوارع وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية بمقر ديوان محافظة الجيزة

تابع المحافظ موقف الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث اطمأن على التجهيزات الجارية لإعداد ساحات الصلاة الرئيسية بكل حي ومركز ومدينة وانتظام الحركة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية وداخل المواقف الحضارية وانتشار فرق النظافة لتحسين حالة الشوارع ورفع أي مخلفات إلى جانب جهود رفع الإشغالات ومنع التعديات للمنشآت التجارية على الطريق العام

وشدد محافظ الجيزة خلال متابعته للخدمات على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني طوال اليوم لإتمام الاستعدادات وضمان انتشار فرق العمل والدوريات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلافي أية أحداث طارئة .

شملت متابعات محافظ الجيزة ضبط حالات بناء مخالف الأولى بمركز ومدينة أوسيم عبارة عن شدة خشبية لسقف بأحد العقارات حيث شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أوسيم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة والتحفظ على المعدات والمواد المضبوطة .

وجاءت المخالفة الثانية بمركز ومدينة كرداسة بطريق اللبيني عبارة عن غرفتين وسور خارج الحيز العمراني والتي تم إزالتهما على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها .

كما تابع النجار استعدادات مركز ومدينة البدرشين والخاصة باحتفالات العيد القومي للمحافظة حيث تقوم إدارات المدينة بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتجميل لمدخل وشوارع والنصب التذكاري لشهداء قرية نزلة الشوبك موجها رئيس مركز ومدينة البدرشين بضرورة تحسين الوجهة الحضارية للقرية وإضفاء اللمسة الجمالية على الأعمال واستمرار المتابعة لضمان الانتهاء منها قبل بدء الاحتفالات .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعمرانية والطالبية ومراكز ومدن أطفيح والواحات البحرية والعياط والصف بسرعة رفع تراكمات القمامة بنقاط التجميع وتوفير عدد من الصناديق لجمع القمامة بتلك النقاط للحفاظ على أعمال التطوير

وكلف المحافظ السكرتير المساعد للمحافظة الأستاذ محمد مرعي بالمتابعة الدورية لمختلف النقاط الساخنة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والتي تتكرر بشأنها شكاوى المواطنين الواردة على القنوات المخصصة لتلقي الشكاوى لحين إزالة أسبابها ووضع الحلول العملية للقضاء عليها .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاستفادة من كافة الأجهزة الحديثة بالمركز لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه والتي يأتي على رأسها توفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام والتعامل الفوري حيال البلاغات والأحداث الطارئة .