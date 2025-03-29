في يومه العالمي.. "المنشاوي" يشيد بدور المسرح في دعم الإبداع وتعزيز الوعي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أهمية المسرح في دعم الإبداع وتعزيز الوعي، مشيرًا إلى أنه يُعد منارة للفن الراقي ووسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع وتعزيز الحوار الثقافي. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، الذي يُحتفل به في 27 مارس، موضحًا أن المسرح يسهم في تأهيل جيل جديد من المبدعين القادرين على تمثيل مصر عالميًا.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالنشاط المسرحي باعتباره جزءًا أساسيًا من الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية الوعي، وصقل المواهب، وتعزيز القيم الإنسانية. كما أوضح أن الفنون الراقية التي ترعاها الجامعة تتفاعل مع عقلية الشباب، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية والتعبير عن أنفسهم بأساليب بناءة.

وأكد الدكتور المنشاوي على استمرار دعم جامعة أسيوط للمواهب المسرحية، وتشجيع الإنتاجات الفنية التي تعكس قضايا المجتمع، مؤكدا على أهمية المسرح في ترسيخ الهوية الثقافية والمساهمة في تشكيل الوجدان الإنساني.