باحث سياسي: إسرائيل تريد تفكيك العنوان السياسي للشعب الفلسطيني

قال نزار نزال، الباحث السياسي، إن إسرائيل لديها رؤية ووجهة نظر وخطة وفكرة سياسية في الضفة الغربية، منوهًا بأن إسرائيل تريد تفكيك العنوان السياسي للشعب الفلسطيني، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف نزال، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تسعى لإيجاد واقع جديد مختلف عما كان عليه قبل 19 يناير الماضي، هذه طبيعة المرحلة المقبلة، حيث أنها تريد إلغاء المخيمات لما لها من فكرة وقضية لها علاقة بالنزوح منذ عام 1948.

وأشار الباحث السياسي، بأنه تم تدمير مخيم جنين، وترحيل سكانه، حيث لا يوجد به أي من المواطنين الفلسطينيين، مجرد نقاط عسكرية لجيش الاحتلال، وأيضًا نفس الأمر نشهده في مخيم طولكرم ونور شمس، لافتًا إلى أن إسرائيل تريد تدمير كافة المخيمات الموجودة على جغرافيا الضفة الغربية.