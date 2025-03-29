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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستال بالاس يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فوز كريستال بالاس
فوز كريستال بالاس
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حقق فريق كريستال بالاس فوزًا كبيرًا على فولهام بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحجز مقعدًا في نصف النهائي.

 افتتح إبريتشي إيزى التسجيل لصالح كريستال بالاس بعد تمريرة رائعة من تايريك ميتشلفي الدقيقة 34، ثم في الدقيقة 38، عزز إسماعيلا سار تقدم فريقه بهدف ثانٍ بعد تمريرة حاسمة من إيزى.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 75، سجل إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث بعد تمريرة من دايتشي كامادا، ليؤكد تأهل فريقه.

وبهذا الانتصار، نجح كريستال بالاس في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليواصل حلمه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

إسماعيلا سار الاتحاد الإنجليزي الشوط الثاني تمريرة حاسمة فريق كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نصف نهائي كأس نصف نهائي نتيجة 3-0