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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تتحرى هلال شهر شوال لعام 1446هـ  لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك

مباشر
مباشر
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تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا، نقلا عن  دار الإفتاء المصرية؛ التي تستطلع رؤية هلال شهر شوال 1446هـ، حيث سيتم تحديد إذا كان الأحد 30 مارس 2025 هو غرة شوال 1446 هـ، أم أنه سيكون المتمم لشهر رمضان.

وذكرت «الإفتاء»، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك؛ و أهلة الشهور الهجرية، تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، وهي:«أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات».

وترصد هذه اللجان هلال شهر رمضان، لإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، لإعلان البيان الشرعي والرسمي؛ وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.

وتم تثبيت ووضع اللجان الشرعية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية، ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف، وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن رؤية هلال شهر شوال حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريًا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان و شوال وذي الحجة.
وتعتمد عملية استطلاع الهلال على فرق متخصصة من العلماء الشرعيين والفلكيين، حيث يتم استخدام التلسكوبات الحديثة إلى جانب الرؤية بالعين المجردة في مواقع متعددة مثل مرصد حلوان ومرصد القطامية، لضمان دقة نتائج التحري.
https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=7gyPsfSEOIp_9i1W

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